Brytyjska modelka porwana PRZEZ GANG! Za zakładników wzięto też jej męża i 11-letnią córkę

Uzbrojeni bandyci przetrzymywali rodzinę przez około 12 godzin. Według doniesień magazynu The Sun ukradli ich samochód i doszczętnie wyczyścili konta bankowe. Ostatecznie wypuścili ich w czwartek przed południem.

Według lokalnych mediów przerażeni rodzice i ich córka byli przetrzymywani jako zakładnicy w drewnianej chatce w Brasilandii, jednej z 96 dzielnic Sao Paulo. Według doniesień pozostawiono im do dyspozycji jedynie materac, toaletę i umywalkę.

Alarm wszczęto w czwartek nad ranem, gdy najstarsze dziecko porwanej pary odkryło, że reszta rodziny nie wróciła do domu. Córka powiadomiła krewnego, który wezwał policję. Luciana, jej mąż i najmłodsze dziecko zostali uwolnieni przez porywaczy, gdy policja rozpoczęła intensywne poszukiwania. Tuż po wypuszczeniu na wolność wycieńczona modelka zwróciła się z mężem i córką o pomoc do miejscowych, którzy udzielili im pomoc i zabrali w bezpieczne miejsce.

Rzecznik Luciany potwierdził porwanie lokalnej prasie, zapewniając, że "rodzina została wypuszczona oraz że wszyscy są cali i zdrowi". Dochodzenie prowadzi specjalistyczna policyjna jednostka ds. przeciwdziałania porwaniom, a funkcjonariusze uważnie analizują nagrania z telewizji przemysłowej wokół restauracji, w której doszło do ataku gangu.

Chatka, do której zabrano Lucianę z rodziną, została już zlokalizowana przez detektywów i ukazana w brazylijskiej prasie. Policja podała w piątkowym oświadczeniu: "Uzbrojeni przestępcy podeszli do ofiar przed restauracją i wzięli do niewoli. Podczas poszukiwań prowadzonych przez wyspecjalizowane zespoły policyjne gang porzucił rodzinę i uciekł".