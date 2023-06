Brytyjska prasa wycina księcia Williama ze zdjęć z Kate Middleton. Królewska pisarka zdradza: "Trochę go to niepokoi"

Wyniki badań przeprowadzanych regularnie na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii pokazują, że książę William i Kate Middleton są obecnie najpopularniejszymi i wzbudzającymi największą sympatię royalsami. Teorie na temat domniemanych romansów i kryzysu w ich małżeństwie żyją w sieci własnym życiem od co najmniej kilku lat. Mimo to książę i księżna Walii zdają się być szczęśliwi, a każde z ich publicznych wystąpień odbija się szerokim echem w mediach.

Brytyjska prasa ignoruje księcia Williama? Na okładkach często pojawia się tylko Kate Middleton

Autorzy jednego z najnowszych artykułów na słynnym portalu "Daily Mail" przeanalizowali sporą liczbę okładek brytyjskiej prasy i dostrzegli ciekawą zależność. Publiczne wyjścia księcia i księżnej Walii bardzo często zdobią pierwsze strony dzienników. Choć okładkowe teksty dotyczą ich wspólnych poczynań, towarzyszące im zdjęcia kadrowane są zazwyczaj na samą Kate Middleton, a książę William zostaje tym samym wycięty z fotografii. Zasadę tę praktykowały m.in.: "The Daily Telegraph", "The Times", "The Daily Mail" czy "The Sunday Times".