Książę William POSPIESZAŁ Kate Middleton na jordańskim weselu? Fani gorzko przyznają: "Zupełnie jak jego ojciec" (WIDEO)

Książę William skrytykowany za zachowanie wobec księżnej Kate

Niektórzy zauważyli, że takie gesty w małżeństwie są normalne i przecież często się zdarza, że małżonkowie pospieszają swoje żony. Inni zauważyli, że William dostrzegł kolejkę, która tworzy się za jego żoną i chciał dać jej do zrozumienia, by ustąpiła miejsca innym gościom. Pojawiły się także głosy wychwalające postawę Kate, która nie przejmując się wymachującymi dłońmi mężem - dokończyła rozmowę. Nie zabrakło też porównań do króla Karola III, który kilkukrotnie "przyłapany" został na nagraniach, jak pospiesza swoją małżonkę.

Zupełnie, jak jego ojciec; On ją pospiesza, a ona go ignoruje. Brawo dziewczyno; Wygląda na to, że kontynuowała rozmowę i dobrze. William, przestań być nieuprzejmy; Uspokójcie się ludzie, mężowie cały czas to robią; Za nimi stała długa kolejka...; Wielu mężów tak robi, wiadomo, że są royalsami, ale to wciąż tylko ludzie - pisali internauci.