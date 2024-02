Brytyjskie media donoszą o samopoczuciu króla Karola. Wiadomo, jakie są rokowania lekarzy

W poniedziałek po południu Pałac Buckingham wydał oświadczenie w sprawie stanu zdrowia króla Karola III. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu brytyjski monarcha opuścił szpital, do którego zgłosił się w związku z zaplanowanym wcześniej zabiegiem prostaty. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, podczas pobytu w placówce u króla wykryto pewną "formę raka". Według Daily Mail władca Wielkiej Brytanii osobiście poinformował o chorobie synów, zanim świat dowiedział się o jego stanie. W związku z tym książę Harry ma przybyć do ojczyzny "tak szybko, jak to możliwe".

U króla Karola wykryto "formę raka". Media informują o samopoczuciu monarchy

Jeden z informatorów tabloidu przekazał, że monarcha otrzymuje obecnie "fachową opiekę". Według królewskiego doradcy Karol zdecydował się poinformować świat o swojej diagnozie po rozpoczęciu leczenia, zaznaczając przy tym, że jeszcze jako książę Walli patronował wielu fundacjom związanym z nowotworami i publicznie wspierał osoby zmagające się z chorobą oraz ich bliskich. Król jest ponoć wdzięczny zespołowi medycznemu za "szybką interwencję" i nie może doczekać się, by "w pełni powrócić do pełnienia publicznych obowiązków, tak szybko, jak to możliwe". Przyjaciel rodziny królewskiej w rozmowie z Daily Mail zdradził także, iż monarcha jest wyjątkowo dobrej myśli, a choroba została u niego wykryta we wczesnym stadium.