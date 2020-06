"BrzydUla" wraca do TVN! Tak będzie wyglądać "nowa" Ula Cieplak (ZDJĘCIA)

Produkcja z Julią Kamińska w roli głównej miała wielu fanów, którzy z niecierpliwieniem wyczekują wieści na temat nowej odsłony serialu. Okazuje się, że zbliża się ona wielkimi krokami. Za scenariusz odpowiada Piotr Jasek , który prywatnie jest partnerem ogrywającej główną rolę Kamińskiej. Już w 2018 roku udostępnił on w mediach społecznościowych zdjęcie notatek zwiastujących projekt. Rozbudziło to oczekiwania widzów, którzy ostatni odcinek "BrzydUli" na antenie TVN-u oglądali w 2009 roku.

Mój prywatny partner wpadł w pewnym momencie na oryginalny pomysł, według którego jeszcze nigdy kontynuacja "BrzydUli" nie została zrealizowana. Zostało to wysłane do właścicieli formatu i oni się zachwycili. Stwierdzili, że to ma sens i wyrazili zgodę. Jest to w 100% praca polskich scenarzystów - wyznała w rozmowie z Galą Julia Kamińska.