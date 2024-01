Budda zarabia miliony i je rozdaje. Życie go nie oszczędzało. Co wiemy o youtuberze?

Budda ma za sobą trudne dzieciństwo

To jednak nie wszystko. Kamil Labudda stracił ojca, który był alkoholikiem. Przez nałóg pękł mu guz głowie. Z kolei gdy miał 18 lat, matka wyrzuciła go z domu.

Budda zarabia miliony na YouTubie

W przeszłości był kierowcą i pracował na infolinii, a dziś zarabia miliony na YouTubie. 25-latek oczywiście może sobie pozwolić na dostanie życie i luksusowe auta, ale widzowie odczuwają, że pieniądze go nie zmieniły. Co jest tego powodem? W wywiadach, których zresztą udzielił niewiele, wyznał, że doświadczenie życiowe pomogło mu przewartościować to, co faktycznie jest ważne.