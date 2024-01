Youtuber organizuje loterię dla fanów, w której można wygrać 7 samochodów! W akcji wspiera go "Grażynka". Kim jest ukochana Buddy? (FOTO)

Młody youtuber zasłynął za sprawą swojej miłości do motoryzacji oraz zaangażowaniu w różnego rodzaju akcje charytatywne . Ostatnio wielkim echem w mediach odbija się zorganizowana przez 25-latka loteria, w której do wygrania jest siedem samochodów o łącznej wartości 2,5 mln złotych.

Budda ma za sobą trudne dzieciństwo

Budda rzadko jednak otwiera się na tematy dotyczące życia prywatnego. Jakiś czas temu youtuber wyznał, że jego ojciec był bezdomnym alkoholikiem, co mocno wpłynęło na jego stosunek do używek i życiowych wartości. On sam musiał się zmierzyć z problemem dachu nad głową, gdy matka wyrzuciła go z domu zaraz po ukończeniu 18-roku życia, twierdząc, że tak będzie dla niego lepiej.