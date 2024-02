Budda znów ROZDA pieniądze. Tym razem w puli 2 MILIONY złotych

miolo 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Czy wreszcie prokuratura zajmie sie tym krętaczem i oszustem? To co on robi to nagabywanie nieletnich i ich wykorzystywanie finansowo. Facet ma straszne plecy skoro prokuratura sie jeszcze tym nie zajęła, swoja droga ciekawe czy ma pozwolenie a prowadzenie w ogóle takich oszukańczych praktyk. Apeluje do rządu by wreszcie zajął sie tym naciągaczem.