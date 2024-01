Budda CELOWO SKRÓCIŁ film, na którym wrzucił 100 TYSIĘCY do puszki WOŚP, bo zarzucili mu, że za dużo zarobi. "Straszne to jest" (WIDEO)

Budda nie ukrywa, że życie go nie rozpieszczało. We wczesnych latach życia uczestniczył w wypadku samochodowych, w którym jego matka uległa poważnym obrażeniom. Kiedy miał 18 lat, wyrzuciła go z domu. Dziś pomaga innym w potrzebie.

To już kolejny rok z rzędu, kiedy Budda hojnie wspiera WOŚP. Youtuber zaczynał od kwoty 10 tysięcy złotych, którą każdorazowo zwiększał. W tym roku udało mu się wrzucić do dwóch puszek 100 tysięcy złotych, a wolontariuszka nie kryła zaskoczenia. Niestety, nie wszyscy przyjmują tego typu materiały z podobnym entuzjazmem.

Budda nie zarobi na filmie z finału WOŚP

Przy okazji poprzednich nagrań Buddy można było przeczytać, że ten zarabia na filmach, gdzie wręcza spore sumy pieniędzy. Wiadomo, że stawki youtuberów z AdSense mogą być nawet kilkukrotnie wyższe od podarowanych kwot, co potwierdzali inni twórcy, chwaląc się dochodami. Na końcu materiału z WOŚP odniósł się do sytuacji. Skrócił go do poniżej 8 minut.

Film celowo ścięliśmy do poniżej 8 minut. Niestety, masa ludzi szukających w tym wszystkim problemu i teorii, że materiał zarobi więcej, niż wrzuciliśmy. Straszne to jest, że gdyby film zarobił chociaż 5/6/7/8k to można by nawet o tyle więcej wrzucić. Na, ale cóż - jest jak jest. Poniżej 8 min = nie ma ani jednej reklamy. Teoretyków spiskowych nie pozdrawiam, a wszystkich normalnych kocham - wyjaśnił Budda na końcu filmu.

