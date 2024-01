To on wrzucił do puszki WOŚP 100 tysięcy złotych! Youtuber Budda znów wszystkich zaskoczył (WIDEO)

To już 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W tym roku fundusze ze zbiórki zostaną przekazane na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie po raz kolejny zjednoczyło Polaków, którzy otworzyli swoje serca, aby pomóc innym. Jak zwykle WOŚP wparły największe gwiazdy rodzimego show-biznesu. To między innymi dzięki ich zaangażowaniu na konto fundacji wpływają miliony złotych.

Budda po raz kolejny wsparł WOŚP. Youtuber przeszedł samego siebie

Poza wyjątkowymi licytacjami, występami i kreatywnymi inicjatywami rodaków, wielką siłą napędową WOŚP są oczywiście wolontariusze i datki przekazywane bezpośrednio do ich puszek. Poprzednie lata pokazały, że osoby, które mogą sobie na to pozwolić, wspierają fundację kosmicznymi sumami. Rok temu kwestujące małżeństwo otrzymało jednorazowo aż 50 tysięcy złotych. Informacja błyskawicznie obiegła media, a wkrótce okazało się, że hojnym darczyńcą był youtuber Budda, który już wielokrotnie udowodnił, że ma ogromne serce i potrafi dzielić się z innymi.

Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to kolejna wyjątkowa akcja Buddy. Tym razem youtuber nie chciał wywoływać zbędnego zamieszania na ulicach i udał się na krakowski rynek w poszukiwaniu wolontariuszy w przebraniu staruszka. Całe zdarzenie rejestrowały ukryte kamery.

Jestem Kamil Senior La Buda i dzisiaj jest finał WOŚP. No i tak się składa, że w tej oto walizeczce udało mi się odłożyć troszeczkę z emeryturki - przywitał się z widzami na najnowszym filmie.

To on wrzucił 100 tysięcy złotych do puszki WOŚP w Krakowie. Budda znów zaskoczył!

Przebrany za uroczego staruszka youtuber podszedł do dwóch wolontariuszy z pieskiem i poprosił ich o udanie się w nieco bardziej ustronne miejsce. Przekazał, że chce podarować im okrągłą sumkę, którą gromadził przez trzy lata. Jak się okazało, w walizce skrywał aż 100 tysięcy złotych, które z radością wrzucił do puszek WOŚP. Reakcje wolontariuszy można obejrzeć w serwisie YouTube, oczywiście na kanale Buddy.

