Budda znowu ROZDAJE pieniądze. Teraz odda złote sztabki warte 2 MILIONY ZŁOTYCH

No ale te zasady, to jest loteria, czyli przedsiewziecie obwarowane bardzo wieloma przepisami i warunkami. Wplacasz, czy tam kupujesz cos, potem jest konkurs czy losowanie czy polaczeniu obu, no i iles tam osob wygrywa. I nie wazne, czy organizuje to producent czekolady czy wafelkow, czy jest to jakas loteria operatora sieci komorkowej, gdzie mozna wygrac samochod, to na to trzeba miec pozwolenie. Jak ja sobie jutro oglosze jakis taki system, to zwyczajnie trafie za kraty. Tego nie da sie organizowac tak, ze po prostu ktos sobie organizuje jakas taka loterie)) No przeciez, z reguly, i w przypadku tego goscia tez, to sens takich loterii jest taki, ze wplywy z zakupow tych towarow lub losow czy czego tam sa DZIESIATKI razy wieksze, niz wartosc nagrod.