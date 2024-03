Budda z PARTNERKĄ maszerują do studia "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Lepszy 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dlaczego ludzie są tak naiwni? Naprawdę wierzycie w te wszystkie bzdury? Trudne dzieciństwo, praca w UK, potem jeden samochód i wypożyczalnia....i zarobil miliony. Przecież to jest zwykły slup, który ma duże plecy z olbrzymim kapitałem. Jego kolega okradał ludzi, a potem żeby uniknąć więzienia, sprzedał współpracowników. Biedny budda o tym nie wiedział....Dorobił się milionów, ale pozostał taki ufny i dobroduszny. Akurat. Teraz "dokłada" do loterii, bo pragnie uszczęśliwiać ludzi. Żałosne. Zastanawia mnie, czy chociaż ckliwa historia o ojcu aploholikubjest prawdziwa, czy to kolejna ściema, żeby wzbudzić współczucie i by nikt się nim niepotrzebne za bardzo nie interesował...