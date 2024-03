Tymczasem u Buddy bez zmian: Z okazji Dnia Kobiet kupił swojej ukochanej RESTAURACJĘ w centrum Warszawy!

Ania 19 min. temu zgłoś do moderacji 75 3 Odpowiedz

Ludzie są tak bezmyślni. Wszyscy myślą że on jestvtaki dobroduszny, a wszystko robi tylko po to aby zyskac popularnosc ktora nabija mu wyswietlenia i zwieksza zarobki. Tak samo jak dubiel dawal buty kanye westa bezdomnemu. To tylko mialo robic szum nic więcej. Zrozumcie zgredy że im większy ktos robi szum tym wiecej kasy zgarnia. Nawet taka goha pijąca alkohol robila szum i kosi kase z wyswietlen. Czaicie to? Dlatego odpuscie sobie gloryfikowanie go i wnoszenie na obrazy jak świętego. On doskonale wie co robi