Budka Suflera wzruszająco po śmierci Felicjana Andrzejczaka. "Dziękujemy Ci Felku za każdy dźwięk". Tak artyści żegnają muzyka

Artysta już od jakiegoś czasu chorował, ale to nie powstrzymała go w spełnianiu się jako artysta. W sierpniu tego roku wystąpił nawet podczas sopockiego Top Of The Top Festival . Niestety, 18 września media obiegła informacja o jego śmierci.

Członkowie Budki Suflera żegnają Felicjana Andrzejczaka

Dwadzieścia minut temu dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Felicjana Andrzejczaka. W takich chwilach nie mówi się nic. W milczeniu wyświetla nam się to, co dobrego nas ze sobą łączyło. Słyszymy tylko to, co pięknego wspólnie stworzyliśmy. Ta muzyka zostanie na zawsze. Dziękujemy Ci Felku za każdy dźwięk. Rodzinie przesyłamy najszczersze wyrazy współczucia - czytamy na Facebooku Budki Suflera.