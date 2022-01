Jacek Kawalec debiutuje na scenie z Budką Suflera, a internauci MIAŻDŻĄ ich występ... Krzysztof Cugowski miał rację?

Po tym, jak Jacek Kawalec zasilił szeregi reaktywowanej Budki Suflera , Krzysztof Cugowski określił dalszą działalność formacji jako "demolowanie legendy" . Kawalec odpyskował potem ekswokaliście grupy, że "życzy mu wiele sukcesów", ale "gdyby Cugowski chciał dalej współpracować z Budką Suflera, kiedy jeszcze żył Romuald Lipko, to być może droga zespołu by się inaczej toczyła" . Przez moment zrobiło się niezręcznie...

W roli wokalisty Budki Kawalec miał okazję sprawdzić się dość szybko, bo już podczas wczorajszego 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . To wtedy fani grupy mieli okazję usłyszeć jej największe przeboje w nowym wykonaniu, a całość była oczywiście emitowana w internecie. Jeszcze przed rozpoczęciem występu Kawalec wspaniałomyślnie przypomniał wszystkim, że do jego debiut w tej roli.

To jest dramat!; Niszczenie wizerunku zespołu. Autorzy tekstów powinni zabronić takich wykonań; Przykre, jak mój ulubiony zespół głuchnie; On cały czas bardzo krzyczy. To nie jest śpiewanie; Zmasakrowane na maksa; Przykre to bardzo, co się tam odprawia. Krzysztof Cugowski miał rację; Budko, litości. To jest cyrk! - grzmią internauci.