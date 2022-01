Jacek Kawalec został nowym WOKALISTĄ Budki Suflera! Krzysztof Cugowski komentuje: "DEMOLOWANIE LEGENDY"

qwerty 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy Cugowski ma prawo się wypowiadać na temat przyszłości zespołu? Czy komponował piosenki i pisał słowa? Czy sam zszedł ze sceny, do czego namawia innych? Bo nie zauważyłam - za to widzę, jak co jakiś czasu występuje ze swoimi synami w Jakiej to melodii lub innym tym podobnym programie. Cugowski zawsze miał o sobie duże mniemanie. Polecam przeczytać wywiad, jakiego udzielił po przyznaniu Nobla Dylanowi. Tak w skrócie - uznał, że Budka Suflera w sumie też ma teksty ma podobnym poziomie, więc dziwi się, że Dylan dostał Nobla:D