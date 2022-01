"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Krzysztof Cugowski został nowym jurorem programu! Wiadomo, kto zrezygnował...

To była piękna przygoda! Takie też kiedyś się kończą. (...) Czas nie jest z gumy i sztywne terminy nie pozwalają mi uczestniczyć dalej jako juror show. Praca w studiu, budowa nowego miejsca do produkcji muzyki, ale co najważniejsze dla mnie - Rodzina. Właśnie teraz w okresie nagrań do 16. edycji TTBZ spodziewamy się trzeciego członka Rodziny. Reasumując mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Chcę spędzić każdą możliwą chwilę z Sarą, Franiem i Helenką, czekając na narodziny… Już za Wami tęsknię! - napisał Gromee, żegnając się z fanami programu na facebookowym fanpage'u.