TYLKO NA PUDELKU: Robert Janowski będzie musiał ZAPŁACIĆ KARĘ za ujawnienie zwycięzcy "Twoja twarz brzmi znajomo"?!

Fani dopatrzyli się statuetki "Złotej Twarzy" za zajęcie pierwszego miejsce w programie na ścianie w domu Roberta Janowskiego. Uczestnik najwyraźniej nie wpadł na to, że do chwili emisji odcinka finałowego warto byłoby jednak schować statuetkę do szuflady. W kuluarach natychmiast zaczęto spekulować na temat konsekwencji, które mogą czekać artystę za przedwczesne ujawnienie się jako zwycięzca programu.