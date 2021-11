"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wpadka podczas live'a z finalistami programu! Przypadkowo UJAWNIONO ZWYCIĘZCĘ!

Wyemitowany w miniony piątek półfinał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" odbił się wśród widzów szerokim echem. Wielu wyraźnie nie spodobała się wygrana Barbary Kurdej-Szatan. Nie brakowało głosów, że wcielająca się w Beyonce celebrytka wcale nie zasłużyła na zwycięstwo i triumfowała tylko dlatego, by każdy z uczestników mógł wygrać jeden odcinek show. Nieco niespodziewanie prawdziwym "wygranym" tego odcinka okazał się Michał Wiśniewski, który zaskarbił sobie uznanie widzów, narzekając na niesprawiedliwe głosowanie uczestników.

W ostatnim odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" widzowie dowiedzieli się również, kto zawalczy o ostateczną wygraną w show. Na podstawie punktów przyznanych przez jurorów i innych gwiazd programu do wielkiego finału awansowali Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan , Adam Zdrójkowski i Katarzyna Łaska. Już w najbliższy piątek każdy z finalistów wcieli się wybranego przez siebie artystę. Najlepszy z nich zdobędzie czek na 100 tysięcy złotych, który przekaże na dowolny cel charytatywny. Dodatkowo zwycięzca otrzyma nagrodę Złotej Twarzy , mającej formę charakterystycznej maski przytwierdzonej do szkarłatnego tła.

Po półfinale "TTBZ" na oficjalnym instagramowym profilu programu zorganizowano transmisję na żywo z udziałem czwórki finalistów. Okazuje się, że podczas "lajwa" doszło do poważnej wpadki. Przypadkowo ujawniono bowiem zwycięzcę 15. edycji programu...

Zobacz także: Izabela Janachowska zaprasza Małgorzatę Rozenek do "Tańca z Gwiazdami"

Nie jest tajemnicą, że odcinki "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w tym również finał, nagrywane są z wyprzedzeniem. Szczęśliwy zwycięzca Złotej Twarzy zdążył już więc zabrać trofeum do domu, a nawet, jak się okazuje, odpowiednio je wyeksponować.

Jeden ze spostrzegawczych fanów programu, oglądając piątkową transmisję na żywo z finalistami, dostrzegł bowiem w tle wiszącą na ścianie Złotą Twarz. Nagrodą za pierwsze miejsce w programie przypadkowo pochwalił się światu... Robert Janowski. Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie on zostanie zwycięzcą programu.