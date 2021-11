"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie burzą się po wygranej Barbary Kurdej-Szatan: "ŻENADA I JEDNA WIELKA USTAWKA"

Choć jurorzy i uczestnicy "TTBZ" wręcz piali z zachwytu nad Kurdej-Szatan w roli Beyonce, opinie widzów co do jej występu były już mocno podzielone. Choć fani Basi cieszyli się z jej sukcesu, wielu internautów było zdania, że celebrytka tego wieczora raczej nie zasłużyła na zwycięstwo. Mało tego, po raz kolejny burzyli się na sposób przyznawania punktów przez jurorów i uczestników. Już od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się głosy, że wygrane w poszczególnych odcinkach "TTBZ" nie zawsze przypadają najlepszym występom, a uczestnicy głosują tak, by w czasie trwania edycji, każdy z nich mógł wygrać jeden odcinek.

To było do przewidzenia dziś, bo tylko ona do tej pory nie wygrała odcinka. Jednak uważam, że na finał nie zasługuje; Nie zasługuje na wygraną dziś, ale (...) każdy musi wygrać, więc dziś wypadło niestety na nią; Słabe po prostu; Żałosne jak bardzo to wszystko ustawione; Najbardziej ustawiony odcinek ze wszystkich edycji; Żenada i jedna wielka ustawka (...) Jak zwykłe kolesiostwo i prywatne sympatie przeważyły nad obiektywizmem i bezstronnością; Niezasłużenie. To, że dobrze zatańczyła, nic nowego (...), ale zupełnie nawet nie zbliżyła się głosowo do Beyonce - pisali oburzeni fani na Facebooku i Instagramie.