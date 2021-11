"Twoja twarz brzmi znajomo". Michał Wiśniewski KARCI uczestników. "Ta sytuacja mnie BARDZO ZNIESMACZYŁA"

"Twoja twarz brzmi znajomo" to program, który często wywołuje sporo kontrowersji. Jedną z głośniejszych afer było przebieranie uczestników za czarnoskórych artystów. Teraz na konto show doszedł kolejny skandal.

Chodzi o "koleżeńskie układziki", które nie spodobały się widzom . W jednym z odcinków Robert Janowski wcielił się w Stinga . Jurorzy byli tak zachwyceni występem dziennikarza, że bili mu brawa na stojąco. Pozostali uczestnicy nie byli jednak skorzy do przyznania mu swoich punktów i Janowski nie mógł liczyć na wygraną.

Takie zachowanie nie tylko nie spodobało się fanom programu, ale także Michałowi Wiśniewskiemu , który dopiero w tym roku dołączył do ekipy jurorów. Wokalista wprost powiedział o swoich odczuciach, a sytuację określił jako "niesmaczną".

Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, bo nie byłbym sobą, gdybym wam nie powiedział - zaczął. Zdarzyła się w tym programie dwukrotnie taka sytuacja, która mnie zniesmaczyła. Odebraliście zwycięstwo Robertowi za utwór Stinga zupełnie niesłusznie. Nie powinniście tego robić, bo on sobie absolutnie tego dnia zasłużył - stwierdził.

Drugi raz zrobiliście to na pewno z Kasią Łaską, która zaśpiewała Montserrat Caballé po prostu światowo. Myślę, że byłoby absolutnie na miejscu, gdybyście dzisiaj przyznając punkty, przyznali je według tego, co nosicie w sercu, co podpowiada wam może trochę głowa, a nie wzajemna adoracja - podsumował.