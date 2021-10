Dominika Gwit sceptycznie o udziale w "Twoja twarz brzmi znajomo": "Z chudej zrobisz grubą, Z GRUBEJ CHUDĄ CIĘŻEJ"

Fani "Twoja twarz brzmi znajomo" od wielu sezonów proszą produkcję o to, aby zaangażować aktorkę do popularnego formatu. Podobne prośby otrzymuje sama Gwit, jednak najwyraźniej nie zamierza ulec naciskom, o czym teraz porozmawiała z "Faktem". Jak donosi tabloid, Dominika nie planuje przyjąć zaproszenia do programu i ma ku temu pewne powody, którymi się teraz po raz pierwszy podzieliła.

Nie można się bać tego, co się przeżyło. To jest moja historia. Dystans albo wszyscy umrzemy - ja go nabrałam. (...) Każdy z nas ma jakąś historię. Często chowamy ją w sercu, nie chcemy o niej mówić. Ja chcę. Będę mówić o swoich emocjach, bo to pouczające i odświeżające. Przeszłam długą drogę do tego, aby pokochać siebie w pełni - mówi.