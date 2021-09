Dominika Gwit dokazuje na mazurskim jeziorze w towarzystwie dmuchanego flaminga (ZDJĘCIA)

Kilka lat temu Dominika Gwit przeszła spektakularną metamorfozę, zrzucając aż 50 kilogramów, co zresztą starannie opisała w swojej książce. Z czasem aktorka powróciła do dawnej sylwetki, postanowiła jednak kompletnie zmienić podejście do swego wyglądu. Dziś zapewnia, że jest szczęśliwa i świetnie czuje się we własnym ciele. Niestety Gwit wciąż zmuszona jest mierzyć się z negatywnymi komentarzami, a nawet oskarżeniami o promowanie otyłości.