Widzowie "TTBZ" GRATULUJĄ Michałowi Wiśniewskiemu ODWAGI: "Wreszcie ktoś powiedział PRAWDĘ"

Bronka 11 min. temu

To samo dotyczy You Can Dance-nowa generacja. Do Rypina u burmistrza 2 razy był Duda i raz Kaczyński. A teraz syn burmistrza tańczy w programie. Egurola nie może się go nachwalić chociaż pozostali jurorzy wytykają błędy. Na 100% że synek WYGRA! Ma to zapewnione