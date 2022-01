Jacek Kawalec REAGUJE na słowa Krzysztofa Cugowskiego o "DEMOLOWANIU LEGENDY"

W poniedziałek okazało się, że legendarna Budka Suflera doczekała się kolejnego wokalisty. Odkąd kilka lat temu reaktywowano działalność grupy, w roli frontmana sprawdzał się Robert Żarczyński. Teraz jednak dołączył do niego Jacek Kawalec. Sądząc po opublikowanych na fanpage'u zespołu zdjęciach, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Legnicy panowie będą najprawdopodobniej śpiewać na zmianę.

Głos w sprawie roszad w składzie postanowił zabrać, były członek Budki - przez lata kojarzony z nią Krzysztof Cugowski. Muzyk nie krył rozczarowania zmianami personalnymi, do których doszło w grupie, nazywając je gorzko "demolowaniem legendy".

Odnieść się do jego komentarza zdążył już Kawalec. Aktor na wstępie nie szczędził względem eksczłonka zespołu, który sprzeciwiał się jego reaktywacji, serdeczności:

Ja panu Krzysztofowi Cugowskiemu życzę wiele sukcesów, na które na pewno go stać, bo jest bardzo utalentowanym człowiekiem, obdarzonym charyzmą i wspaniałym głosem, na który czeka publiczność - zaczął na łamach "Plejady", następnie rozwodząc się na temat kwestii sporów w zespołach muzycznych:

Pamiętam jeszcze za życia Romualda Lipki, wywiady, które były ze strony pana Cugowskiego, dosyć konfliktowe. Po prostu panowie nie umieli się porozumieć i tak bywa w historii różnych zespołów, że artyści mają swoje ego, które gdzieś ich kieruje w różne strony - tłumaczy bezkonfliktowy Jacek, porównując sytuację Budki Suflera do tego, co działo się niegdyś w kultowej angielskiej grupie rockowej:

Gdyby pan Krzysztof Cugowski chciał dalej współpracować z Budką Suflera, jeszcze wtedy, kiedy żył Romuald Lipko, to być może droga zespołu by się inaczej toczyła, ale nie można ludziom zamykać prawa do tworzenia nowych rzeczy - podkreśla.