Bukiety róż, buziaki na selfie i wyznania miłości: tak Gardias, Ibisz, Lewandowscy i inni celebrują walentynki (ZDJĘCIA)

Marta 5 min. temu

Lewandowska oczywiście wyszła przed siłkę przyszedł Rodzio i ktoś zupełnie przypadkiem strzelił im focie jak się całują 😆zupełnie przypadkiem tam nic nie jest ustawione. A w rzeczywistości pouczyła Rodzia- musisz kupić duży bukiet przyjść pod siłkę żeby niby by było spontanicznie ja umowie fotografa i potem pozowanie 20 ujęć 30 nie tak, bo nogą źle wygląda zróbmy jeszcze 20 a potem przez 2 godziny wybiera które ładne. W rzeczywistości przygotowania do foci trwały 5 godzin i kosztowały fortunę no bo fotograf itd. Ale przeciez to niby przypadkiem jak wszystko. Życie na pokaz dla poklasku patrzcie i podziwiajcie. Tam nie ma miłości skromności i pokory tam wbrew pozorom są kompleksy bo człowiek dowartościowany nie szuka poklasku.