Kinga Rusin otwiera się w walentynkowym poście: "To była miłość od PIERWSZEGO WEJRZENIA" (FOTO)

Z okazji walentynek Rusin zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, jak wspólnie z Markiem przemierzają jedną z egzotycznych plaż z deskami do kitesurfingu.

To była miłość od pierwszego wejrzenia - wyznała obserwującym.

To wręcz nieprzyzwoite być aż tak szczęśliwą; No i idźcie tak dalej, bez zahamowań i ograniczeń, w zdrowiu, zawsze wspólną drogą; No i tak trzeba żyć - rozpływali się fani.