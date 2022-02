Kinga Rusin zachwyca się widokami z przeszklonej willi w Kostaryce. "NIE MOGĘ SIĘ NASYCIĆ" (ZDJĘCIA)

lola 38 min. temu zgłoś do moderacji 97 36 Odpowiedz

Kinga, przestań sie chwalić...jak można nie mieć elementarnego poczucia przyzwoitości...to jak pójście do biedniejszych znajomych i chwalić się ciągle swoim stylem życia. Masz, udało ci się w życiu, zapracowałaś, super, ciesz się tym ze swoimi bliskimi, ale nie epatuj bogactwem non stop na ludzi, którzy nie mają takich pieniędzy i warunków, bo to zwykła wiocha...