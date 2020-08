Buntownicza Viola Kołakowska chodzi po sklepie z MAJTKAMI na twarzy: "Proponuję wam tego typu ściemę!"

W czasie pandemii koronawirusa w show biznesie utworzył się osobliwy front "koronaceptyczek", a na jego czele niespodziewanie stanęła buńczuczna Viola Kołakowska . Była/obecna konkubina Tomasza Karolaka uważa, że koronawirus nie istnieje, co udowodnić mają liczne "filmiki na YouTube", które Violka w pocie czoła linkuje na swoim instagramowym profilu.

Faszerowanie się teoriami spisowymi doprowadziło też Kołakowską do oskarżania Madonny o picie krwi dzieci oraz bycie iluminati . W tym momencie warto przypomnieć, że naukowcy pracują nad szczepionką na kornawirusa, ale żaden z nich jeszcze nie podjął się jeszcze leczenia głupoty.

Ostatnio Viola wskoczyła na kolejny poziom "zaginania rzeczywistości" podczas robienia zakupów. Przeciwna noszenia maseczek celebrytka, chciała wparować do jednej z drogerii, ale powstrzymał ją przed tym ochroniarz i poprosił, by uprzednio zakryła nos i usta. Zbuntowana aktorka w akcie protestu założyła na twarz... swoje majtki , a o brawurowym czynie (?) poinformowała fanów.

Musiałam wejść do Rossmanna. Ponieważ nie chcieli mnie wpuścić bez maski, mam mają maskę - moje własne, osobiste gacie. Proponuje wam tego typu ściemę, póki nie ogarnę tego, w czym naprawdę chcę chodzić, czekam na to... - zdradziła nieco nieskładnie.

Powiem wam, że diagnoza jest bardzo przykra. Ludzie nawet nie widzą, że ty masz gacie na twarzy. Generalnie wszystko jedno, co sobie na tą twarz położysz, byleby coś na niej było. Także zabawne to jest, możecie chodzić w majtkach na twarzy, nikt na was nie zwraca uwagi, jakbyście byli niewidzialni, brawo Polsko! - dodała zawiedziona.