Viola Kołakowska grozi premierowi Morawieckiemu: "POWIESIMY GO ZA JAJA ALBO OSKALPUJEMY"

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: nie mam sobie nic do zarzucania jeśli chodzi o aferę maseczkową

Nie wiem, czy słyszeliście już, że we wrześniu ma się nadal odbywać zdalne nauczanie. Jestem tak wk***iona, że nie wyobrażam sobie, żeby to doszło do skutku (...) ja się absolutnie na to nie zgadzam, żeby nasze dzieci przeżywały kryzys, żeby wpadały w depresję (...) te chamy za to zapłacą. Morawiecki, ty nieludzki tchórzu, chamie skończony, jeżeli nie odwołasz, to gwarantuję, że powiesimy za jaja naszego premiera Morawieckiego albo go oskalpujemy. To się bardzo źle skończy, bo my rodzice się na to nie zgadzamy, żebyście mordowali nasze dzieci. Co to ma k***a być? Wiem, podpisaliście z Microsoftem umowę - odgraża się na InstaStories.