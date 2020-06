Viola Kołakowska z sympatią o ministrze Szumowskim: "Ten JASZCZUR chce wykończyć psychicznie nasze dzieci"

Teraz przyszła natomiast kolej na Łukasza Szumowskiego . Minister Zdrowia nie ma, co prawda, ostatnio dobrej passy, ale Viola postanowiła pójść o krok dalej i nazwać go "jaszczurem", który planuje jej zdaniem "wykończyć polskie dzieci" .

A jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze karmi nas takimi rewelacjami. Zaczynam się zastanawiać, nad tym, czy aby ten jaszczur nie chce wykończyć psychicznie naszych dzieci. Nie wiem jak wy, ale ja na to nie pozwolę! Żeby nasze dzieci nie mogły się uczyć, żeby je przetrzymywać w domu i patrzeć jak gasną. Nie pozwólmy na zamykanie szkół naszym dzieciom. Nie pozwólmy na zniszczenie im ich świata i najważniejszych dla nich relacji z rówieśnikami, to dzięki temu się rozwijają i wzrastają… Kształtują horyzonty, poznają swoje granice i tworzą społeczności. To do nich należy przyszłość tego świata. Mam wrażenie, że ktoś chce go zniszczyć u podstaw - ostrzega zaniepokojona muza Tomasza Karolaka.