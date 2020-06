Viola Kołakowska relacjonuje ROZMOWĘ Z... HAKEREM: "Próbował mnie przekonać, że to, o czym mówię, jest bzdurą"

W niedzielę nieugięta Kołakowska ponownie odezwała się do swoich obserwatorów. W obszernej relacji na InstaStories po raz kolejny wyraziła niepokój związany z jej instagramowym profilem i jego zasięgami. Okazuje się, że tym razem Viola ma poważne powody do obaw, bowiem, jak twierdzi, skontaktował się z nią… haker:

Słuchajcie, mam prośbę, sprawdźcie pod moim ostatnim postem, czy możecie komentować i czy ja nie mam przyblokowanego, zhakowanego konta… - apeluje do followersów zaniepokojona celebrytka. Pisał do mnie jakiś haker, który próbował mnie przekonać, że to o czym mówię, jest bzdurą i mówił, że jest hakerem i prosił, żebym nie mówiła tego, co mówię. Powiedziałam mu oczywiście, że nie mogę spełnić jego prośby - relacjonuje nieustępliwa "koronasceptyczka" i dodaje: