Burza na profilu "Top Model" po odpadnięciu Mariusza: "Krupa broni swoich pupilków!"

Aktualnie emitowany jest dziewiąty sezon. Ostatni odcinek wzbudził wiele emocji, bo decydowano, kto przejdzie do półfinału i pojedzie na fashion week do Grecji. Z programu odpadło aż dwoje uczestników: Karolina Płocka i Mariusz Jakubowski.

Odpadnięcie Mariusza wywołało sensację. Uczestnik wielokrotnie był najlepszy w zadaniach i można było nawet przypuszczać, że to on wygra całą edycję. W komentarzach na oficjalnym profilu Top Model na Instagramie rozpętała się burza. Widzowie uważają, że werdykt był niesprawiedliwy.

"Wywalili Mariusza, który zawsze dawał na każdym zadaniu z siebie 100 procent. Dodatkowo pamiętał o byciu koleżeńskim i wspierającym dla innych, miał dobre zdjęcia i wygrywał zadania, a zostawili Ernesta który... No właśnie, który co?", "To są chyba jakieś jaja", "Coo??? Mariusz powinien wygrać!", "Żarty sobie robicie?", "Co tu się stało?!! Jak mogliście wyrzucić Mariusza?!! Wstyd, nie oglądam już tego" - grzmią internauci.