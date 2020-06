Przedsiębiorcza Karolina Pisarek kupiła apartament za ponad DWA MILIONY ZŁOTYCH! (ZDJĘCIA)

Karolina Pisarek jest jedną z największych beneficjentek programu Top Model. W przeciwieństwo do koleżanek, które po udziale w show zasiliły jedynie szeregi trzecioligowych, eventowych celebrytek, Pisarek całkiem sprytnie prowadzi swoją karierę. Modelka nie narzeka na brak ofert pracy - przede wszystkim tych "influencerskich". Na Instagramie śledzi ją już prawie 900 tysięcy fanów, a to odpowiednio przekłada się sowite wynagrodzenie od marek. Ostatnio gwiazdka wygrała też program Ameryka Express, co dodatkowo przysporzyło jej popularności.