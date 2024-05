Burza po finale "The Traitors. Zdrajcy". Widzowie pomstują na zachowanie Justyny i Stanleya: "Pazerność ponad wszystko"

Format "The Traitors: Zdrajcy" tak bardzo spodobał się polskim widzom, że TVN zamówił kolejny sezon jeszcze przed zakończeniem emisji pierwszego. Finał jest już jednak za nami i wygląda na to, że emocje po środowym odcinku jeszcze jakiś czas będą rozpalać dyskusje w internecie.

Emocjonujący finał "The Traitors: Zdrajcy"

Do walki o wygraną stanęła piątka uczestników: Patryk Szczypka, Manae Shimizu-Kaczmarczyk, Stanley Ayomo i Justyna Kąkol jako tzw. lojalni oraz Olga Kelm w roli "zdrajcy". Zabawa w programie polega na tym, że lojalni powinni ustalić, kto jest zdrajcą i następnie wyeliminować osobę w drodze głosowania. Trochę jak gra w mafię, ale nie dla satysfakcji a pieniędzy i to niemałych.

W finale do wygrania było ponad 320 tys. zł. Aby jednak kwota trafiła do lojalnych, wśród finalistów decydujących o zakończeniu gry nie mogło być zdrajców. Ostatnia eliminacja wywołała sporo emocji. Najpierw po głosowaniu odpadł Patryk, potem Olga, co do której pozostali uczestnicy byli niemal pewni, że jest zdrajcą.