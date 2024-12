Burza pod postem Antka Królikowskiego z protestu przeciw edukacji zdrowotnej w szkołach. Jest i wątek alimentów: "Spłaciłem cały dług"

Nie edukacja zdrowotna, tylko instrukcje pożycia seksualnego. Co to za kamuflaże i nowomowa? Bardzo zabawne, bo w latach 80- tych, wychowani w tradycyjnych rodzinach ludzie nie mieli problemów z wiedzą na te tematy. Pani w wiejskiej szkole podstawowej już w 6 klasie poruszała kwestie płci, zaburzeń w tym temacie, gdy ktoś musi zmienić płeć, bo natura ma spłatała psikusa, zabezpieczeń i odpowiedzialności w sprawach łóżkowych. No to jak to, wtedy dzieci wiedziały, a w tych czasach oświeconych nie wiedzą i potrzebują dodatkowego przedmiotu??? Ale bzdury.