Antek Królikowski z Izabelą nadają z protestu przeciwko edukacji zdrowotnej w szkołach

Od przyszłego roku do polskich szkół ma zostać wdrożony nowy przedmiot "edukacja zdrowotna". Zastąpi on obowiązujące aktualnie "wychowanie do życia w rodzinie". W niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie zgromadziły się osoby, którym nie podoba się plan Ministerstwa Edukacji Narodowej.