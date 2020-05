Butna Izabela Janachowska wystosowała APEL DO RZĄDU. Zagroziła "KRYZYSEM TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ"

kokoko 21 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Takie wypasione wesela to wymysł ostatnich kilkunastu lat i przyszedł ze wsi. Tylko teraz zostało to napompowane przez branżę weselną, która wytworzyła potrzeby jakoby na każdym weselu musiała być budka na zdjęcia czy barek sushi. Ludzie opamiętajcie się. Wydajecie ciężko zarobione pieniądze na jednorazową imprezę, która wygląda jak każde inne wesele i serio nie ma znaczenia czy będziecie puszczać gołębie. Liczy się miłość i zabawa...a ta cała otoczka to tylko piękny biznes, który wszyscy łyknęli aż miło.