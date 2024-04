"Była bardzo pewna siebie". Tak dawniej wyglądała królowa Camilla. Wielu do dziś wspomina jej zdjęcie z księżną Dianą (FOTO)

Camilla Parker-Bowles przyszła na świat w 1947 roku. Dzisiejsza królowa i żona króla Karola III pochodzi ze szlacheckiej rodziny, co starała się podkreślać jeszcze za czasów szkolnych. W młodości dorastała w malowniczej posiadłości w Plumpton, a wśród rówieśników zawsze uchodziła za urodzoną liderkę. Charakteryzowała ją ponoć ogromna pewność siebie i determinacja, aby osiągnąć w życiu sukces.

Tak wyglądała królowa Camilla, zanim poznała króla Karola

W młodości Camilla uczęszczała do konserwatywnej szkoły, w której kazano jej przestrzegać surowych reguł, jednak zawsze wolała chadzać własnymi ścieżkami. Jednocześnie najbardziej ciągnęło ją do największej pasji, którą jest jeździectwo. Zawsze ponoć podkreślała, że mierzy wysoko i podkreślała swój status naszyjnikiem z pereł.

Choć teraz jest żoną króla, to poznała go na wiele lat przed tym, jak ten zaczął się spotykać z księżną Dianą. Oficjalnie mówi się, że zobaczyli się po raz pierwszy w 1970 roku podczas meczu polo. Wielu natomiast do dziś wspomina wykonane w 1980 roku wspólne zdjęcia obu pań, które spotkały się podczas wyścigów konnych, aby kibicować Karolowi. Rok później dzisiejszy król był już mężem Diany.