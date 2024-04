Król Karol III i Camilla świętują 19. rocznicę ślubu. Na początku wywołali skandal. Pamiętacie "Tampongate" i ich sprośne rozmowy?

gosc 26 min. temu zgłoś do moderacji 12 9 Odpowiedz

Ludzie bronią teraz Karola, że to jego zła matka zmusiła go do małżeństwa z Diana a on jest ofiarą całego systemu nie mógł być szczęśliwy z kobietą którą kochał, tylko że my tu mówimy o dorosłym 30 latku który nie mógł powiedzieć nie głównie dlatego, bo to wiązałoby się z utratą kasy i przywilejów. Więc chcą ciągnąc 2 sroki za ogon wziął ślub unieszczęśliwiając młodą dziewczynę, zachował koronę no i tak jak chciał miał kochankę cały czas. Są szczęśliwi i ok, ale nadal nie podoba mi się ta moralność i usprawiedliwianie tego.