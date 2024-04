Mimo choroby król Karol III nie zrezygnuje ze świętowania rocznicy ślubu. Kamerdyner zdradził ich plany

Ich zażyłość stała się przyczyną poważnych problemów w małżeństwie Diany i Karola. W 1996 roku doszło do rozwodu, a rok później księżna zmarła w tragicznym wypadku. Camilla stała się wówczas postacią znienawidzoną przez Brytyjczyków i przez długi czas była traktowana jak "czarna owca". Mimo negatywnego odbioru społecznego Karolowi udało się wprowadzić ukochaną do monarchii i w 2005 roku zakochani spełnili swoje marzenie o zawarciu związku małżeńskiego. Z czasem ludzie spojrzeli na Camillę łaskawszym okiem, choć niewątpliwie duża w tym zasługa PR-owców.

Król Karol III szykuje się do rocznicy ślubu z Camillą

Dostają tysiące kartek, ale nie mogą przeczytać ich wszystkich - to niemożliwe. Nie można wysłać im setek tysięcy kartek z myślą, że zobaczą je wszystkie. Kartki trafiają do biura i tam są czytane. O ile wiem, odpowiedzi udziela się tak wielu, jak to tylko możliwe. Zawsze trzeba zrobić selekcję i wybrać te, które zostaną przekazane członkom rodziny królewskiej do przeczytania - ujawnił były kamerdyner.