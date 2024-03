Syn księżniczki Anny udzielił telewizyjnego wywiadu. Zdradził, jak czuje się chory na nowotwór król Karol III: "Jest SFRUSTROWANY"

Syn księżniczki Anny na wizji opowiedział o stanie zdrowia Karola

Jest w dobrym nastroju, ale jest bardzo sfrustrowany tym, że nie może robić wszystkiego, co by chciał. Ale jest bardzo pragmatyczny, rozumie, że musi skupić się na sobie. Jednocześnie cały czas naciska na swój personel, lekarzy i pielęgniarki, aby powiedzieli "czy mogę zrobić to, czy mogę zrobić tamto". Oczywiście bardzo chciałby wrócić do jakiejkolwiek formy normalności. Prawdopodobnie jest sfrustrowany, ponieważ jego powrót do zdrowia trwa nieco dłużej, niż by tego chciał - mówił Peter Philips w rozmowie ze Sky News.