TYLKO NA PUDELKU: Ekspert komentuje ostatnie wydarzenia w rodzinie królewskiej: "Brytyjczycy chcą widzieć Kate Middleton w roli królowej"

Spokoj 14 min. temu

Skoro wrzucili filmik z nimi jak idą żwawo - stary, ale jednak, to znaczy ze prognozy muszą być dobre. Dzieci są na nauczaniu domowym żeby nie rozpowiadały w szkole szczegółów z domu. Wszytkie dzieci są szczere i ciężko oczekiwać od nich dyskrecji. Wręcz przeciwnie. Mam wrazenie, ze jak się im powie żeby nie mówiły co i jak to właśnie rozgadaja. Nie wspominając o tym, ze ktoś z nauczycieli albo rodziców może podpuszczać inne dzieci żeby ich wypytywali co się dzieje w domu.