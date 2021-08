Była dziewczyna Antka Królikowskiego składa mu życzenia ślubne: "Żebyście się śmiali do rozpuku CO NOC!"

Antek Królikowski jest jednym z najbardziej kochliwych celebrytów w show biznesie. Jeszcze rok temu nikt nie dałby wiary temu, że warszawski playboy postanowi się ustatkować... U boku aktora pojawiły się między innymi: Kasia Sawczuk, Julia Wieniawa, Samuela "nie chce żydostwa i LGBT" Górska oraz Laura Breszka. Właśnie ta ostatnia zdecydowała się nagrać filmik z życzeniami dla swojego eks, który dopiero co stanął na ślubnym kobiercu. Breszka postanowiła udowodnić, że nie chowa do Antka żadnej urazy i chce, by układało mu się jak najlepiej.