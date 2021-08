Antek Królikowski ożywia się podczas punktu przysięgi małżeńskiej dotyczącego POTOMSTWA z Joanną Opozdą: "TAK, WŁAŚNIE!" (WIDEO)

prawda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

wstyd mi za Was moi drodzy. poniewierajcie ludzi bez sensu i nie wiadomo w jakim celu ! Jeśli to tylko hejt ,to rzeczywiście pudelek schodzi na psy i przestał byc platformą na ktorej można wyrazić swoje obiektywne opinie,uwagi,spostrzezenia.Walić bezmyślnie w ludzi i nie zauwazyć ich dobrej często działalności,to już kuriizum !W tym przypadku ani razu nie zauwazylam np by ktoś napisal,ze Antek z bratem kontynuuje w cudnym stylu Festiwal polsko-czeski w Kudowie.Piękna i ważna inicjatywa doceniona przez wielkich naszej kultury,(np przybyla pani A.Holland).zerknijcie,kto swoją obecnością zaszczycił festiwal w tym roku.a jak wyglądali oni i ich ślub ,fryzury,tańce,to naprawde sprawa drugorzędna.nie dołączajcie do np takich wyliniałych majdanow-celebrytow klasy IV ,ktorzy celowo zepsuli młodym uroczystości i w prostacki sposób zabiegali o atencję. Dajcie szansę Joannie i Antkowi by mogli jeszcze dlugo we wspanialy sposób wpływać na nasze zycie kulturalne i publiczne. Pięknego życia parze młodej ! WIWAT !!!