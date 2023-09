Była "dziewczyną Mroczka" i koleżanką Oli Lubicz w "Klanie". Co DZIŚ robi Anna Janocha? (ZDJĘCIA)

Anna Janocha dołączyła do aktorskiego świata ponad 20 lat temu. Zupełny zbieg okoliczności sprawił, że wygrała casting do roli w telenoweli "Klan", w której wcieliła się w postać koleżanki ze studiów Oli Lubicz odgrywanej przez Kaję Paschalską. Naturalnie pomogło jej to w rozwijaniu dalszej kariery, której punktem kulminacyjnym było dołączenie do obsady oglądanego wówczas przez ponad 8 milionów widzów serialu "M jak miłość". Zagrała tam dziewczynę zakochaną w największym casanovie w historii polskich tasiemców, Pawle Zduńskim, którego od 23 lat kreuje Rafał Mroczek.