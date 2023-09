Była dziewczyna Travisa Kelce OSTRZEGA Taylor Swift: "Ten, kto zdradził, zrobi to znowu"

K-Ro. 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Taylor z kimś takim? Mało jej popularności, kasy, sławy, wciąż musi podgrzewać atmosferę? Już widzę, że to jest na poważnie... 🤦 Co ona będzie z nim robić? O czym rozmawiać? Coraz bardziej wierzę w to, że jest tęczowa a każdy kolejny chłop to przykrywka i zabieg dla podtrzymania uwagi i rozgłosu.