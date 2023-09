Sophie Turner przyłapana na KOLEJNYM wyjściu z Taylor Swift! Joe Jonas powinien zacząć się bać? (ZDJĘCIA)

Gdy już wydawało się, że PR-owcy Joe Jonasa zakręcą kwestią rozwodu, jak tylko będzie im się to podobało, Sophie Turner przeszła nareszcie do kontrataku. Do tej pory 27-letnia matka dwóch dziewczynek siedziała cicho, podczas gdy po mediach hulały doniesienia na temat jej "imprezowego stylu życia", z którym ponoć biedny Joe nie mógł się pogodzić. W końcu jednak oświadczenie młodej aktorki rzuciło na sprawę zupełnie nowe światło. Świat dowiedział się, że Jonas ma przetrzymywać paszporty córek, nie pozwalając ich matce wyjechać z nimi do Wielkiej Brytanii. Powszechne oburzenie wywołał również fakt, że o rozwodzie Turner miała dowiedzieć się nie od dotychczasowego męża, a z portali plotkarskich…