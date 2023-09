Sophie Turner pozywa Joe Jonasa! Muzyk ma PRZETRZYMYWAĆ PASZPORTY córek. Początek głośnej sądowej batalii?

Istnieje wiele spekulacyjnych narracji na temat tego, dlaczego, ale tak naprawdę jest to wspólna decyzja i mamy szczerą nadzieję, że wszyscy będą mogli uszanować nasze życzenia dotyczące prywatności dla nas i naszych dzieci - napisali w oświadczeniu.

Joe Jonas nie chce oddać Sophie Turner paszportów ich dzieci

Ze wspomnianych dokumentów wynika, że małżeństwo, razem z dziećmi, przeprowadziło się w kwietniu na stałe do Anglii, gdzie kupili dom. Dziewczynki miały tam uczęszczać do szkoły. Ze względu na zobowiązania zawodowe, dzieci, wraz z ojcem i opiekunką, miały wyjechać do Stanów Zjednoczonych, a następnie wrócić w połowie września razem z matką.