Joe Jonas NIE WSPIERAŁ Sophie Turner po porodzie? Miał narzekać, że powinna częściej wychodzić z domu...

Nagle w tym samym czasie w mediach sto artykułów o tym że Sophie to wielka imprezowiczka, alkoholiczka, nie zajmuje się dziećmi i w ogóle jakiś potwór w ludzkiej skórze. Śmierdzi mi to wszystko czarnym PR i nie podoba mi się. Sophie wiele razy się wypowiadała o tym ze jest mocno introwertyczna, że lubi siedzieć w domu, w jednym wywiadzie oboje stwierdzili, że pandemia i lockdown dla Sophie jest super, a on przyznał że dla niego siedzenie z nią non stop w domu to jak więzienie, a teraz nagle wszystkie plotkarskie portale piszą o tym, że z niej taka szalona pijaczka i w tym samym czasie wlatuja zdjęcia paparuchów jak Joe wspaniałomyślnie zajmuje się swoimi własnymi dziećmi xD Ż E N A D A